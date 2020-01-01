HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HeeeHeee (HEEHEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HeeeHeee (HEEHEE) Informacije HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued. Službena web stranica: https://heehee.community/ Kupi HEEHEE odmah!

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HeeeHeee (HEEHEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Ukupna količina: $ 772.61M $ 772.61M $ 772.61M Količina u optjecaju: $ 772.61M $ 772.61M $ 772.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 0.03346783 $ 0.03346783 $ 0.03346783 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00154141 $ 0.00154141 $ 0.00154141 Saznajte više o cijeni HeeeHeee (HEEHEE)

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HeeeHeee (HEEHEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEEHEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEEHEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEEHEE tokena, istražite HEEHEE cijenu tokena uživo!

HEEHEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEEHEE? Naša HEEHEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEEHEE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!