Hedgy the hedgehog (HEDGY) Informacije Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Službena web stranica: https://hedgyftm.com/ Kupi HEDGY odmah!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hedgy the hedgehog (HEDGY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 253.90K $ 253.90K $ 253.90K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 355.37K $ 355.37K $ 355.37K Povijesni maksimum: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Povijesni minimum: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Trenutna cijena: $ 0.00355978 $ 0.00355978 $ 0.00355978 Saznajte više o cijeni Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hedgy the hedgehog (HEDGY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEDGY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEDGY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEDGY tokena, istražite HEDGY cijenu tokena uživo!

