Hedgy the hedgehog (HEDGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00370647 $ 0.00370647 $ 0.00370647 24-satna najniža cijena $ 0.00442371 $ 0.00442371 $ 0.00442371 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00370647$ 0.00370647 $ 0.00370647 24-satna najviša cijena $ 0.00442371$ 0.00442371 $ 0.00442371 Najviša cijena ikada $ 0.074697$ 0.074697 $ 0.074697 Najniža cijena $ 0.00166844$ 0.00166844 $ 0.00166844 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -10.08% Promjena cijene (7D) -4.64% Promjena cijene (7D) -4.64%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00390675. Tijekom protekla 24 sata, HEDGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00370647 i najviše cijene $ 0.00442371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEDGY je $ 0.074697, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00166844.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEDGY se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -10.08% u posljednjih 24 sata i -4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Tržišna kapitalizacija $ 279.12K$ 279.12K $ 279.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 390.68K$ 390.68K $ 390.68K Količina u optjecaju 71.45M 71.45M 71.45M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hedgy the hedgehog je $ 279.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEDGY je 71.45M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 390.68K.