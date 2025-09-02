Više o HEDGY

Hedgy the hedgehog Logotip

Hedgy the hedgehog Cijena (HEDGY)

Neuvršten

1 HEDGY u USD cijena uživo:

$0.00390675
$0.00390675$0.00390675
-10.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hedgy the hedgehog (HEDGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:40:41 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00370647
$ 0.00370647$ 0.00370647
24-satna najniža cijena
$ 0.00442371
$ 0.00442371$ 0.00442371
24-satna najviša cijena

$ 0.00370647
$ 0.00370647$ 0.00370647

$ 0.00442371
$ 0.00442371$ 0.00442371

$ 0.074697
$ 0.074697$ 0.074697

$ 0.00166844
$ 0.00166844$ 0.00166844

-0.91%

-10.08%

-4.64%

-4.64%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00390675. Tijekom protekla 24 sata, HEDGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00370647 i najviše cijene $ 0.00442371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEDGY je $ 0.074697, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00166844.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEDGY se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -10.08% u posljednjih 24 sata i -4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hedgy the hedgehog (HEDGY)

$ 279.12K
$ 279.12K$ 279.12K

--
----

$ 390.68K
$ 390.68K$ 390.68K

71.45M
71.45M 71.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hedgy the hedgehog je $ 279.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEDGY je 71.45M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 390.68K.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hedgy the hedgehog u USD iznosila je $ -0.000438201342683015.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hedgy the hedgehog u USD iznosila je $ -0.0007407209.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hedgy the hedgehog u USD iznosila je $ +0.0007742959.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hedgy the hedgehog u USD iznosila je $ +0.0010735197219698.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000438201342683015-10.08%
30 dana$ -0.0007407209-18.96%
60 dana$ +0.0007742959+19.82%
90 dana$ +0.0010735197219698+37.89%

Što je Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

Resurs Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Službena web-stranica

Hedgy the hedgehog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hedgy the hedgehog (HEDGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hedgy the hedgehog (HEDGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hedgy the hedgehog.

Provjerite Hedgy the hedgehog predviđanje cijene sada!

HEDGY u lokalnim valutama

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hedgy the hedgehog (HEDGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HEDGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Koliko Hedgy the hedgehog (HEDGY) vrijedi danas?
Cijena HEDGY uživo u USD je 0.00390675 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HEDGY u USD?
Trenutačna cijena HEDGY u USD je $ 0.00390675. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hedgy the hedgehog?
Tržišna kapitalizacija za HEDGY je $ 279.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HEDGY?
Količina u optjecaju za HEDGY je 71.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HEDGY?
HEDGY je postigao ATH cijenu od 0.074697 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HEDGY?
HEDGY je vidio ATL cijenu od 0.00166844 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HEDGY?
24-satni obujam trgovanja za HEDGY je -- USD.
Hoće li HEDGY još narasti ove godine?
HEDGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HEDGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
