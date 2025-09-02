HedgewaterDAO ($HWTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -39.74% Promjena cijene (7D) -39.74%

HedgewaterDAO ($HWTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HWTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HWTR je $ 0.08057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HWTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -39.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HedgewaterDAO ($HWTR)

Tržišna kapitalizacija $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K Količina u optjecaju 107.20M 107.20M 107.20M Ukupna količina 111,601,229.57 111,601,229.57 111,601,229.57

Trenutačna tržišna kapitalizacija HedgewaterDAO je $ 66.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HWTR je 107.20M, s ukupnom količinom od 111601229.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.51K.