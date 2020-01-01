HedgeFi (HEDGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HedgeFi (HEDGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HedgeFi (HEDGE) Informacije Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Službena web stranica: https://hedgefi.finance/ Bijela knjiga: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Kupi HEDGE odmah!

HedgeFi (HEDGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HedgeFi (HEDGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Povijesni maksimum: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00121097 $ 0.00121097 $ 0.00121097 Saznajte više o cijeni HedgeFi (HEDGE)

HedgeFi (HEDGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HedgeFi (HEDGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEDGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEDGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEDGE tokena, istražite HEDGE cijenu tokena uživo!

