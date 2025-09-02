Više o HEDGE

HedgeFi Cijena (HEDGE)

$0.00093796
-10.30%1D
HedgeFi (HEDGE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00021225
$ 0.00104663
$ 0.00021225
$ 0.00104663
$ 0.0026379
$ 0.00016653
HedgeFi (HEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00093804. Tijekom protekla 24 sata, HEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021225 i najviše cijene $ 0.00104663, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEDGE je $ 0.0026379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEDGE se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -10.35% u posljednjih 24 sata i +25.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HedgeFi (HEDGE)

$ 938.78K
--
$ 938.78K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija HedgeFi je $ 938.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEDGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 938.78K.

HedgeFi (HEDGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HedgeFi u USD iznosila je $ -0.0001083306166044.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HedgeFi u USD iznosila je $ -0.0002690868.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HedgeFi u USD iznosila je $ +0.0001557570.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HedgeFi u USD iznosila je $ +0.0002707923252007205.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001083306166044-10.35%
30 dana$ -0.0002690868-28.68%
60 dana$ +0.0001557570+16.60%
90 dana$ +0.0002707923252007205+40.58%

Što je HedgeFi (HEDGE)

Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets

Koliko HedgeFi (HEDGE) vrijedi danas?
Cijena HEDGE uživo u USD je 0.00093804 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HEDGE u USD?
Trenutačna cijena HEDGE u USD je $ 0.00093804. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HedgeFi?
Tržišna kapitalizacija za HEDGE je $ 938.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HEDGE?
Količina u optjecaju za HEDGE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HEDGE?
HEDGE je postigao ATH cijenu od 0.0026379 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HEDGE?
HEDGE je vidio ATL cijenu od 0.00016653 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HEDGE?
24-satni obujam trgovanja za HEDGE je -- USD.
Hoće li HEDGE još narasti ove godine?
HEDGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HEDGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

