HedgeFi (HEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00021225 24-satna najviša cijena $ 0.00104663 Najviša cijena ikada $ 0.0026379 Najniža cijena $ 0.00016653 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -10.35% Promjena cijene (7D) +25.27%

HedgeFi (HEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00093804. Tijekom protekla 24 sata, HEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021225 i najviše cijene $ 0.00104663, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEDGE je $ 0.0026379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEDGE se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -10.35% u posljednjih 24 sata i +25.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HedgeFi (HEDGE)

Tržišna kapitalizacija $ 938.78K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 938.78K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HedgeFi je $ 938.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEDGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 938.78K.