Hector Network (HEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01480791 $ 0.01480791 $ 0.01480791 24-satna najniža cijena $ 0.01552504 $ 0.01552504 $ 0.01552504 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01480791$ 0.01480791 $ 0.01480791 24-satna najviša cijena $ 0.01552504$ 0.01552504 $ 0.01552504 Najviša cijena ikada $ 357.61$ 357.61 $ 357.61 Najniža cijena $ 0.01095776$ 0.01095776 $ 0.01095776 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -3.19% Promjena cijene (7D) -5.80% Promjena cijene (7D) -5.80%

Hector Network (HEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01502931. Tijekom protekla 24 sata, HECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01480791 i najviše cijene $ 0.01552504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEC je $ 357.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01095776.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEC se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -3.19% u posljednjih 24 sata i -5.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hector Network (HEC)

Tržišna kapitalizacija $ 36.46K$ 36.46K $ 36.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.57K$ 47.57K $ 47.57K Količina u optjecaju 2.43M 2.43M 2.43M Ukupna količina 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hector Network je $ 36.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEC je 2.43M, s ukupnom količinom od 3164939.07318393. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.57K.