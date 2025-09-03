Više o HTO

HTO Informacije o cijeni

HTO Službena web stranica

HTO Tokenomija

HTO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Heavenland HTO Logotip

Heavenland HTO Cijena (HTO)

Neuvršten

1 HTO u USD cijena uživo:

$0.00050482
$0.00050482$0.00050482
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Heavenland HTO (HTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:58:20 (UTC+8)

Heavenland HTO (HTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.400765
$ 0.400765$ 0.400765

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+0.55%

+0.07%

+0.07%

Heavenland HTO (HTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTO je $ 0.400765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTO se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.55% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heavenland HTO (HTO)

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 252.41K
$ 252.41K$ 252.41K

54.65M
54.65M 54.65M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heavenland HTO je $ 27.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HTO je 54.65M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.41K.

Heavenland HTO (HTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Heavenland HTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Heavenland HTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Heavenland HTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Heavenland HTO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.55%
30 dana$ 0+3.86%
60 dana$ 0+5.95%
90 dana$ 0--

Što je Heavenland HTO (HTO)

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Heavenland HTO (HTO)

Službena web-stranica

Heavenland HTO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Heavenland HTO (HTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Heavenland HTO (HTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Heavenland HTO.

Provjerite Heavenland HTO predviđanje cijene sada!

HTO u lokalnim valutama

Heavenland HTO (HTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Heavenland HTO (HTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Heavenland HTO (HTO)

Koliko Heavenland HTO (HTO) vrijedi danas?
Cijena HTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HTO u USD?
Trenutačna cijena HTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Heavenland HTO?
Tržišna kapitalizacija za HTO je $ 27.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HTO?
Količina u optjecaju za HTO je 54.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HTO?
HTO je postigao ATH cijenu od 0.400765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HTO?
HTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HTO?
24-satni obujam trgovanja za HTO je -- USD.
Hoće li HTO još narasti ove godine?
HTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:58:20 (UTC+8)

Heavenland HTO (HTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.