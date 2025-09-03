Heart Sparkle Mermaid (HSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.55% Promjena cijene (7D) +1.50% Promjena cijene (7D) +1.50%

Heart Sparkle Mermaid (HSM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HSM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HSM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Tržišna kapitalizacija $ 38.41K$ 38.41K $ 38.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.41K$ 38.41K $ 38.41K Količina u optjecaju 999.30M 999.30M 999.30M Ukupna količina 999,303,064.123055 999,303,064.123055 999,303,064.123055

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heart Sparkle Mermaid je $ 38.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSM je 999.30M, s ukupnom količinom od 999303064.123055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.41K.