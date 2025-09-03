Više o HSM

Heart Sparkle Mermaid Cijena (HSM)

Neuvršten

1 HSM u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Heart Sparkle Mermaid (HSM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:12:34 (UTC+8)

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.55%

+1.50%

+1.50%

Heart Sparkle Mermaid (HSM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HSM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HSM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heart Sparkle Mermaid (HSM)

$ 38.41K
$ 38.41K$ 38.41K

--
----

$ 38.41K
$ 38.41K$ 38.41K

999.30M
999.30M 999.30M

999,303,064.123055
999,303,064.123055 999,303,064.123055

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heart Sparkle Mermaid je $ 38.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSM je 999.30M, s ukupnom količinom od 999303064.123055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.41K.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Heart Sparkle Mermaid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Heart Sparkle Mermaid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Heart Sparkle Mermaid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Heart Sparkle Mermaid u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.55%
30 dana$ 0+13.13%
60 dana$ 0-11.01%
90 dana$ 0--

Što je Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.

Resurs Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Službena web-stranica

Heart Sparkle Mermaid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Heart Sparkle Mermaid (HSM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Heart Sparkle Mermaid (HSM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Heart Sparkle Mermaid.

Provjerite Heart Sparkle Mermaid predviđanje cijene sada!

HSM u lokalnim valutama

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Heart Sparkle Mermaid (HSM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HSM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Koliko Heart Sparkle Mermaid (HSM) vrijedi danas?
Cijena HSM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HSM u USD?
Trenutačna cijena HSM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Heart Sparkle Mermaid?
Tržišna kapitalizacija za HSM je $ 38.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HSM?
Količina u optjecaju za HSM je 999.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HSM?
HSM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HSM?
HSM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HSM?
24-satni obujam trgovanja za HSM je -- USD.
Hoće li HSM još narasti ove godine?
HSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:12:34 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.