Healix AI (HXAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Healix AI (HXAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Healix AI (HXAI) Informacije Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. Službena web stranica: https://healixai.tech/ Bijela knjiga: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper Kupi HXAI odmah!

Healix AI (HXAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Healix AI (HXAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.94K Ukupna količina: $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.94K Povijesni maksimum: $ 0.267637 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00199431

Healix AI (HXAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Healix AI (HXAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HXAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HXAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HXAI tokena, istražite HXAI cijenu tokena uživo!

HXAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HXAI? Naša HXAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HXAI predviđanje cijene tokena odmah!

