Healix AI Cijena (HXAI)

Neuvršten

1 HXAI u USD cijena uživo:

-0.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Healix AI (HXAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:58:13 (UTC+8)

Healix AI (HXAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

-0.99%

-1.46%

-1.46%

Healix AI (HXAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196686. Tijekom protekla 24 sata, HXAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00200509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HXAI je $ 0.267637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HXAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Healix AI (HXAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Healix AI je $ 19.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HXAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.67K.

Healix AI (HXAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Healix AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Healix AI u USD iznosila je $ +0.0002479858.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Healix AI u USD iznosila je $ +0.0005523963.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Healix AI u USD iznosila je $ -0.0018722649953010336.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.99%
30 dana$ +0.0002479858+12.61%
60 dana$ +0.0005523963+28.09%
90 dana$ -0.0018722649953010336-48.76%

Što je Healix AI (HXAI)

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Healix AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Healix AI (HXAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Healix AI (HXAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Healix AI.

Provjerite Healix AI predviđanje cijene sada!

HXAI u lokalnim valutama

Healix AI (HXAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Healix AI (HXAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HXAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Healix AI (HXAI)

Koliko Healix AI (HXAI) vrijedi danas?
Cijena HXAI uživo u USD je 0.00196686 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HXAI u USD?
Trenutačna cijena HXAI u USD je $ 0.00196686. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Healix AI?
Tržišna kapitalizacija za HXAI je $ 19.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HXAI?
Količina u optjecaju za HXAI je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HXAI?
HXAI je postigao ATH cijenu od 0.267637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HXAI?
HXAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HXAI?
24-satni obujam trgovanja za HXAI je -- USD.
Hoće li HXAI još narasti ove godine?
HXAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HXAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:58:13 (UTC+8)

