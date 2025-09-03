Healix AI (HXAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00200509 $ 0.00200509 $ 0.00200509 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00200509$ 0.00200509 $ 0.00200509 Najviša cijena ikada $ 0.267637$ 0.267637 $ 0.267637 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.99% Promjena cijene (7D) -1.46% Promjena cijene (7D) -1.46%

Healix AI (HXAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196686. Tijekom protekla 24 sata, HXAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00200509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HXAI je $ 0.267637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HXAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Healix AI (HXAI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.67K$ 19.67K $ 19.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.67K$ 19.67K $ 19.67K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Healix AI je $ 19.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HXAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.67K.