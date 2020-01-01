hBARK (HBARK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u hBARK (HBARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

hBARK (HBARK) Informacije The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Službena web stranica: https://hbark.club/ Kupi HBARK odmah!

hBARK (HBARK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za hBARK (HBARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 229.02K $ 229.02K $ 229.02K Ukupna količina: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Količina u optjecaju: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 229.02K $ 229.02K $ 229.02K Povijesni maksimum: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00054528 $ 0.00054528 $ 0.00054528 Saznajte više o cijeni hBARK (HBARK)

hBARK (HBARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike hBARK (HBARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HBARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HBARK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HBARK tokena, istražite HBARK cijenu tokena uživo!

