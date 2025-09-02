hBARK (HBARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00328604$ 0.00328604 $ 0.00328604 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.56% Promjena cijene (7D) -9.35% Promjena cijene (7D) -9.35%

hBARK (HBARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HBARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HBARK je $ 0.00328604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HBARK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i -9.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hBARK (HBARK)

Tržišna kapitalizacija $ 226.18K$ 226.18K $ 226.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 226.18K$ 226.18K $ 226.18K Količina u optjecaju 420.00M 420.00M 420.00M Ukupna količina 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija hBARK je $ 226.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HBARK je 420.00M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 226.18K.