Hazmat Cijena danas

Trenutačna cijena Hazmat (HZMT) danas je $ 0.00000795, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HZMT u USD je $ 0.00000795 po HZMT.

Hazmat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,947.13, s količinom u optjecaju od 1.00B HZMT. Tijekom posljednja 24 sata, HZMT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00026596, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000761.

U kratkoročnim performansama, HZMT se kretao -- u posljednjem satu i -1.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hazmat (HZMT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hazmat je $ 7.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HZMT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.95K.