Hazel (HAZEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) +5.63% Promjena cijene (7D) +5.63%

Hazel (HAZEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAZELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAZEL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAZEL se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i +5.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hazel (HAZEL)

Tržišna kapitalizacija $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,762.48 999,999,762.48 999,999,762.48

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hazel je $ 11.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAZEL je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999762.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.31K.