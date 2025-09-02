Hava Coin (HAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) +5.25% Promjena cijene (7D) +23.40% Promjena cijene (7D) +23.40%

Hava Coin (HAVA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAVA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAVA se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i +23.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hava Coin (HAVA)

Tržišna kapitalizacija $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.45K$ 30.45K $ 30.45K Količina u optjecaju 45.54T 45.54T 45.54T Ukupna količina 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hava Coin je $ 27.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAVA je 45.54T, s ukupnom količinom od 50000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.45K.