Hava Coin Logotip

Hava Coin Cijena (HAVA)

Neuvršten

1 HAVA u USD cijena uživo:

--
----
+5.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hava Coin (HAVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:58:50 (UTC+8)

Hava Coin (HAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

+5.25%

+23.40%

+23.40%

Hava Coin (HAVA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAVA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAVA se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i +23.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hava Coin (HAVA)

$ 27.74K
$ 27.74K$ 27.74K

--
----

$ 30.45K
$ 30.45K$ 30.45K

45.54T
45.54T 45.54T

50,000,000,000,000.0
50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hava Coin je $ 27.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAVA je 45.54T, s ukupnom količinom od 50000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.45K.

Hava Coin (HAVA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hava Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hava Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hava Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hava Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.25%
30 dana$ 0+54.89%
60 dana$ 0-56.14%
90 dana$ 0--

Što je Hava Coin (HAVA)

Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters.

Hava Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hava Coin (HAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hava Coin (HAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hava Coin.

Provjerite Hava Coin predviđanje cijene sada!

HAVA u lokalnim valutama

Hava Coin (HAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hava Coin (HAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hava Coin (HAVA)

Koliko Hava Coin (HAVA) vrijedi danas?
Cijena HAVA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAVA u USD?
Trenutačna cijena HAVA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hava Coin?
Tržišna kapitalizacija za HAVA je $ 27.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAVA?
Količina u optjecaju za HAVA je 45.54T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAVA?
HAVA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAVA?
HAVA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAVA?
24-satni obujam trgovanja za HAVA je -- USD.
Hoće li HAVA još narasti ove godine?
HAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
