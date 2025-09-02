HashTensor (SN16) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.699598 24-satna najniža cijena $ 0.730965 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 4.08 Najniža cijena $ 0.699598 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.55% Promjena cijene (7D) -3.91%

HashTensor (SN16) cijena u stvarnom vremenu je $0.730659. Tijekom protekla 24 sata, SN16trgovalo je između najniže cijene $ 0.699598 i najviše cijene $ 0.730965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN16 je $ 4.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.699598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN16 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HashTensor (SN16)

Tržišna kapitalizacija $ 1.75M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.75M Količina u optjecaju 2.40M Ukupna količina 2,398,402.870998603

Trenutačna tržišna kapitalizacija HashTensor je $ 1.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN16 je 2.40M, s ukupnom količinom od 2398402.870998603. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.75M.