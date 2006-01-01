Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hasbulla Game (HASBULL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hasbulla Game (HASBULL) Informacije HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Službena web stranica: https://hasbulagame.com/ Kupi HASBULL odmah!

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hasbulla Game (HASBULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Ukupna količina: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Količina u optjecaju: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Povijesni maksimum: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Hasbulla Game (HASBULL)

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hasbulla Game (HASBULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HASBULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HASBULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HASBULL tokena, istražite HASBULL cijenu tokena uživo!

HASBULL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HASBULL? Naša HASBULL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HASBULL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!