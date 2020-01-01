HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Informacije What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What’s next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin Službena web stranica: https://hpths777inu.com/ Kupi ETHEREUM odmah!

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 220.22K $ 220.22K $ 220.22K Ukupna količina: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Količina u optjecaju: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 220.22K $ 220.22K $ 220.22K Povijesni maksimum: $ 0.01150753 $ 0.01150753 $ 0.01150753 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022256 $ 0.00022256 $ 0.00022256 Saznajte više o cijeni HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHEREUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHEREUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHEREUM tokena, istražite ETHEREUM cijenu tokena uživo!

