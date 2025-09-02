Više o ETHEREUM

ETHEREUM Informacije o cijeni

ETHEREUM Službena web stranica

ETHEREUM Tokenomija

ETHEREUM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu Logotip

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu Cijena (ETHEREUM)

Neuvršten

1 ETHEREUM u USD cijena uživo:

$0.00022256
$0.00022256$0.00022256
-2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:40:07 (UTC+8)

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01150753
$ 0.01150753$ 0.01150753

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.32%

-3.74%

-3.74%

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHEREUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHEREUM je $ 0.01150753, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHEREUM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -3.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

$ 220.22K
$ 220.22K$ 220.22K

--
----

$ 220.22K
$ 220.22K$ 220.22K

989.48M
989.48M 989.48M

989,484,749.44
989,484,749.44 989,484,749.44

Trenutačna tržišna kapitalizacija HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu je $ 220.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHEREUM je 989.48M, s ukupnom količinom od 989484749.44. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 220.22K.

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.32%
30 dana$ 0+14.53%
60 dana$ 0+33.49%
90 dana$ 0--

Što je HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What’s next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Službena web-stranica

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu.

Provjerite HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu predviđanje cijene sada!

ETHEREUM u lokalnim valutama

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHEREUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Koliko HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) vrijedi danas?
Cijena ETHEREUM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHEREUM u USD?
Trenutačna cijena ETHEREUM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu?
Tržišna kapitalizacija za ETHEREUM je $ 220.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHEREUM?
Količina u optjecaju za ETHEREUM je 989.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHEREUM?
ETHEREUM je postigao ATH cijenu od 0.01150753 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHEREUM?
ETHEREUM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHEREUM?
24-satni obujam trgovanja za ETHEREUM je -- USD.
Hoće li ETHEREUM još narasti ove godine?
ETHEREUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHEREUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:40:07 (UTC+8)

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.