harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Informacije Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Službena web stranica: https://millennialcoin.net/ Kupi MILLENNIAL odmah!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 655.97K $ 655.97K $ 655.97K Ukupna količina: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Količina u optjecaju: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 655.97K $ 655.97K $ 655.97K Povijesni maksimum: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Povijesni minimum: $ 0.00004483 $ 0.00004483 $ 0.00004483 Trenutna cijena: $ 0.00065637 $ 0.00065637 $ 0.00065637 Saznajte više o cijeni harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MILLENNIAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MILLENNIAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MILLENNIAL tokena, istražite MILLENNIAL cijenu tokena uživo!

MILLENNIAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MILLENNIAL? Naša MILLENNIAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MILLENNIAL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!