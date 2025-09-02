harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00078007 $ 0.00089669
24-satna najniža cijena $ 0.00078007
24-satna najviša cijena $ 0.00089669
Najviša cijena ikada $ 0.0045115
Najniža cijena $ 0.00004483
Promjena cijene (1H) -3.54%
Promjena cijene (1D) -7.50%
Promjena cijene (7D) -23.76%

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00081324. Tijekom protekla 24 sata, MILLENNIALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00078007 i najviše cijene $ 0.00089669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILLENNIAL je $ 0.0045115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004483.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILLENNIAL se promijenio za -3.54% u posljednjih sat vremena, -7.50% u posljednjih 24 sata i -23.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Tržišna kapitalizacija $ 812.74K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 812.74K
Količina u optjecaju 999.38M
Ukupna količina 999,383,099.428693

Trenutačna tržišna kapitalizacija harrypottermtvpokemon911 je $ 812.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILLENNIAL je 999.38M, s ukupnom količinom od 999383099.428693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 812.74K.