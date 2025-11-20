HARLOD Cijena danas

Trenutačna cijena HARLOD (HARLOD) danas je $ 0.00001591, s promjenom od 4.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HARLOD u USD je $ 0.00001591 po HARLOD.

HARLOD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,894.69, s količinom u optjecaju od 999.18M HARLOD. Tijekom posljednja 24 sata, HARLOD trgovao je između $ 0.00001508 (niska) i $ 0.00001673 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00086736, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000129.

U kratkoročnim performansama, HARLOD se kretao -0.80% u posljednjem satu i -27.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HARLOD (HARLOD)

Tržišna kapitalizacija $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Količina u optjecaju 999.18M 999.18M 999.18M Ukupna količina 999,182,309.937187 999,182,309.937187 999,182,309.937187

