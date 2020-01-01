Hara (HART) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hara (HART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hara (HART) Informacije Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Službena web stranica: https://haratoken.io/index.html Bijela knjiga: http://haratoken.io/download/whitepaper Kupi HART odmah!

Hara (HART) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hara (HART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Povijesni maksimum: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00224775 $ 0.00224775 $ 0.00224775 Saznajte više o cijeni Hara (HART)

Hara (HART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hara (HART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HART tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HART tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HART tokena, istražite HART cijenu tokena uživo!

