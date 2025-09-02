Više o HART

Hara Logotip

Hara Cijena (HART)

Neuvršten

1 HART u USD cijena uživo:

$0.00225388
+2.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Hara (HART)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:41:48 (UTC+8)

Hara (HART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00206731
24-satna najniža cijena
$ 0.00231557
24-satna najviša cijena

$ 0.00206731
$ 0.00231557
$ 0.03292409
$ 0
-2.62%

+2.89%

-27.94%

-27.94%

Hara (HART) cijena u stvarnom vremenu je $0.00225388. Tijekom protekla 24 sata, HARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206731 i najviše cijene $ 0.00231557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HART je $ 0.03292409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HART se promijenio za -2.62% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -27.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hara (HART)

$ 2.63M
--
$ 2.63M
1.20B
1,200,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hara je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HART je 1.20B, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.

Hara (HART) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hara u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hara u USD iznosila je $ +0.0010722550.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hara u USD iznosila je $ +0.0013213272.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hara u USD iznosila je $ +0.0007208738746255973.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.89%
30 dana$ +0.0010722550+47.57%
60 dana$ +0.0013213272+58.62%
90 dana$ +0.0007208738746255973+47.02%

Što je Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

Hara Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hara (HART) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hara (HART) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hara.

Provjerite Hara predviđanje cijene sada!

HART u lokalnim valutama

Hara (HART) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hara (HART) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HART opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hara (HART)

Koliko Hara (HART) vrijedi danas?
Cijena HART uživo u USD je 0.00225388 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HART u USD?
Trenutačna cijena HART u USD je $ 0.00225388. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hara?
Tržišna kapitalizacija za HART je $ 2.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HART?
Količina u optjecaju za HART je 1.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HART?
HART je postigao ATH cijenu od 0.03292409 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HART?
HART je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HART?
24-satni obujam trgovanja za HART je -- USD.
Hoće li HART još narasti ove godine?
HART mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HART predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hara (HART) Važna ažuriranja industrije

