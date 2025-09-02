Hara (HART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00206731 $ 0.00206731 $ 0.00206731 24-satna najniža cijena $ 0.00231557 $ 0.00231557 $ 0.00231557 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00206731$ 0.00206731 $ 0.00206731 24-satna najviša cijena $ 0.00231557$ 0.00231557 $ 0.00231557 Najviša cijena ikada $ 0.03292409$ 0.03292409 $ 0.03292409 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.62% Promjena cijene (1D) +2.89% Promjena cijene (7D) -27.94% Promjena cijene (7D) -27.94%

Hara (HART) cijena u stvarnom vremenu je $0.00225388. Tijekom protekla 24 sata, HARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206731 i najviše cijene $ 0.00231557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HART je $ 0.03292409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HART se promijenio za -2.62% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -27.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hara (HART)

Tržišna kapitalizacija $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Količina u optjecaju 1.20B 1.20B 1.20B Ukupna količina 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hara je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HART je 1.20B, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.