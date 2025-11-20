HappyAI Cijena danas

Trenutačna cijena HappyAI (SN103) danas je $ 0.660439, s promjenom od 8.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN103 u USD je $ 0.660439 po SN103.

HappyAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,033,576, s količinom u optjecaju od 1.56M SN103. Tijekom posljednja 24 sata, SN103 trgovao je između $ 0.602097 (niska) i $ 0.667625 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.876757, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.284467.

U kratkoročnim performansama, SN103 se kretao -0.90% u posljednjem satu i +8.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HappyAI (SN103)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Količina u optjecaju 1.56M 1.56M 1.56M Ukupna količina 1,560,731.622609184 1,560,731.622609184 1,560,731.622609184

