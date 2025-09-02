Hanu Yokia (HANU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) +2.71% Promjena cijene (7D) +2.71%

Hanu Yokia (HANU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HANUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HANU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HANU se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hanu Yokia (HANU)

Tržišna kapitalizacija $ 22.44M$ 22.44M $ 22.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.86M$ 88.86M $ 88.86M Količina u optjecaju 149.80T 149.80T 149.80T Ukupna količina 593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hanu Yokia je $ 22.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HANU je 149.80T, s ukupnom količinom od 593279012345679.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.86M.