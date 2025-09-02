HanChain (HAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00129384 24-satna najniža cijena $ 0.00131713 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 26.97 Najniža cijena $ 0.00128944 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -2.45%

HanChain (HAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00130764. Tijekom protekla 24 sata, HANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00129384 i najviše cijene $ 0.00131713, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAN je $ 26.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128944.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAN se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -2.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HanChain (HAN)

Tržišna kapitalizacija $ 458.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M Količina u optjecaju 350.89M Ukupna količina 1,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HanChain je $ 458.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAN je 350.89M, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.