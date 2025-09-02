Više o HAN

HanChain Logotip

HanChain Cijena (HAN)

Neuvršten

1 HAN u USD cijena uživo:

$0.00130764
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HanChain (HAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:58:11 (UTC+8)

HanChain (HAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00129384
24-satna najniža cijena
$ 0.00131713
24-satna najviša cijena

$ 0.00129384
$ 0.00131713
$ 26.97
$ 0.00128944
-0.34%

+0.07%

-2.45%

-2.45%

HanChain (HAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00130764. Tijekom protekla 24 sata, HANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00129384 i najviše cijene $ 0.00131713, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAN je $ 26.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128944.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAN se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -2.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HanChain (HAN)

$ 458.70K
--
$ 1.96M
350.89M
1,500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija HanChain je $ 458.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAN je 350.89M, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.

HanChain (HAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HanChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HanChain u USD iznosila je $ -0.0001213074.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HanChain u USD iznosila je $ -0.0002264556.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HanChain u USD iznosila je $ -0.0005231460223679506.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.07%
30 dana$ -0.0001213074-9.27%
60 dana$ -0.0002264556-17.31%
90 dana$ -0.0005231460223679506-28.57%

Što je HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HanChain (HAN)

Službena web-stranica

HanChain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HanChain (HAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HanChain (HAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HanChain.

Provjerite HanChain predviđanje cijene sada!

HAN u lokalnim valutama

HanChain (HAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HanChain (HAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HanChain (HAN)

Koliko HanChain (HAN) vrijedi danas?
Cijena HAN uživo u USD je 0.00130764 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAN u USD?
Trenutačna cijena HAN u USD je $ 0.00130764. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HanChain?
Tržišna kapitalizacija za HAN je $ 458.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAN?
Količina u optjecaju za HAN je 350.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAN?
HAN je postigao ATH cijenu od 26.97 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAN?
HAN je vidio ATL cijenu od 0.00128944 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAN?
24-satni obujam trgovanja za HAN je -- USD.
Hoće li HAN još narasti ove godine?
HAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
