Hanbao (HANBAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00458594$ 0.00458594 $ 0.00458594 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.71% Promjena cijene (7D) +1.23% Promjena cijene (7D) +1.23%

Hanbao (HANBAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HANBAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HANBAO je $ 0.00458594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HANBAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hanbao (HANBAO)

Tržišna kapitalizacija $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,699,124.640014 999,699,124.640014 999,699,124.640014

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hanbao je $ 40.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HANBAO je 999.70M, s ukupnom količinom od 999699124.640014. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.44K.