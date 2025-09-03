Više o HANBAO

HANBAO Informacije o cijeni

HANBAO Službena web stranica

HANBAO Tokenomija

HANBAO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hanbao Logotip

Hanbao Cijena (HANBAO)

Neuvršten

1 HANBAO u USD cijena uživo:

--
----
+4.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hanbao (HANBAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:12:18 (UTC+8)

Hanbao (HANBAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458594
$ 0.00458594$ 0.00458594

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.71%

+1.23%

+1.23%

Hanbao (HANBAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HANBAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HANBAO je $ 0.00458594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HANBAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hanbao (HANBAO)

$ 40.44K
$ 40.44K$ 40.44K

--
----

$ 40.44K
$ 40.44K$ 40.44K

999.70M
999.70M 999.70M

999,699,124.640014
999,699,124.640014 999,699,124.640014

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hanbao je $ 40.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HANBAO je 999.70M, s ukupnom količinom od 999699124.640014. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.44K.

Hanbao (HANBAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hanbao u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hanbao u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hanbao u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hanbao u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.71%
30 dana$ 0-12.21%
60 dana$ 0-14.37%
90 dana$ 0--

Što je Hanbao (HANBAO)

Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hanbao (HANBAO)

Službena web-stranica

Hanbao Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hanbao (HANBAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hanbao (HANBAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hanbao.

Provjerite Hanbao predviđanje cijene sada!

HANBAO u lokalnim valutama

Hanbao (HANBAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hanbao (HANBAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HANBAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hanbao (HANBAO)

Koliko Hanbao (HANBAO) vrijedi danas?
Cijena HANBAO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HANBAO u USD?
Trenutačna cijena HANBAO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hanbao?
Tržišna kapitalizacija za HANBAO je $ 40.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HANBAO?
Količina u optjecaju za HANBAO je 999.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HANBAO?
HANBAO je postigao ATH cijenu od 0.00458594 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HANBAO?
HANBAO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HANBAO?
24-satni obujam trgovanja za HANBAO je -- USD.
Hoće li HANBAO još narasti ove godine?
HANBAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HANBAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:12:18 (UTC+8)

Hanbao (HANBAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.