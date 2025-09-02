Hana by Virtuals (HANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00192551
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.45%
Promjena cijene (1D) -3.16%
Promjena cijene (7D) -12.47%

Hana by Virtuals (HANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HANA je $ 0.00192551, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HANA se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -3.16% u posljednjih 24 sata i -12.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hana by Virtuals (HANA)

Tržišna kapitalizacija $ 393.31K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 393.31K
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hana by Virtuals je $ 393.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HANA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.31K.