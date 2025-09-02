Hana (HANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00366262$ 0.00366262 $ 0.00366262 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -10.34% Promjena cijene (7D) -10.34%

Hana (HANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HANA je $ 0.00366262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HANA se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -10.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hana (HANA)

Tržišna kapitalizacija $ 241.82K$ 241.82K $ 241.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 241.82K$ 241.82K $ 241.82K Količina u optjecaju 8.91B 8.91B 8.91B Ukupna količina 8,913,101,265.703384 8,913,101,265.703384 8,913,101,265.703384

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hana je $ 241.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HANA je 8.91B, s ukupnom količinom od 8913101265.703384. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.82K.