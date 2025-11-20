HAMZ Cijena danas

Trenutačna cijena HAMZ (HAMZ) danas je $ 0.00000641, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAMZ u USD je $ 0.00000641 po HAMZ.

HAMZ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,412.15, s količinom u optjecaju od 999.93M HAMZ. Tijekom posljednja 24 sata, HAMZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00005479, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000063.

U kratkoročnim performansama, HAMZ se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HAMZ (HAMZ)

Tržišna kapitalizacija Obujam (24 sata) Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija Količina u optjecaju Ukupna količina

Trenutačna tržišna kapitalizacija HAMZ je $ 6.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAMZ je 999.93M, s ukupnom količinom od 999933099.110828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.41K.