HAMSTERBATYA Logotip

HAMSTERBATYA Cijena (BATYA)

1 BATYA u USD cijena uživo:

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena HAMSTERBATYA (BATYA)
HAMSTERBATYA (BATYA) Informacije o cijeni (USD)

HAMSTERBATYA (BATYA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000419. Tijekom protekla 24 sata, BATYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BATYA je $ 0.00071026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000269.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BATYA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.88% u posljednjih 7 dana.

Trenutačna tržišna kapitalizacija HAMSTERBATYA je $ 4.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BATYA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.19K.

HAMSTERBATYA (BATYA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HAMSTERBATYA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HAMSTERBATYA u USD iznosila je $ +0.0000008473.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HAMSTERBATYA u USD iznosila je $ +0.0000015762.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HAMSTERBATYA u USD iznosila je $ 0.

Što je HAMSTERBATYA (BATYA)

The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX. We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HAMSTERBATYA (BATYA)

HAMSTERBATYA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HAMSTERBATYA (BATYA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HAMSTERBATYA (BATYA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HAMSTERBATYA.

Provjerite HAMSTERBATYA predviđanje cijene sada!

BATYA u lokalnim valutama

HAMSTERBATYA (BATYA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HAMSTERBATYA (BATYA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BATYA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HAMSTERBATYA (BATYA)

Koliko HAMSTERBATYA (BATYA) vrijedi danas?
Cijena BATYA uživo u USD je 0.00000419 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BATYA u USD?
Trenutačna cijena BATYA u USD je $ 0.00000419. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HAMSTERBATYA?
Tržišna kapitalizacija za BATYA je $ 4.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BATYA?
Količina u optjecaju za BATYA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BATYA?
BATYA je postigao ATH cijenu od 0.00071026 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BATYA?
BATYA je vidio ATL cijenu od 0.00000269 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BATYA?
24-satni obujam trgovanja za BATYA je -- USD.
Hoće li BATYA još narasti ove godine?
BATYA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BATYA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.