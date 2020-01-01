Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hamster Wheel Breaker (BREAKER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Informacije Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hamster Wheel Breaker (BREAKER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.20K $ 66.20K $ 66.20K Ukupna količina: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Količina u optjecaju: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.20K $ 66.20K $ 66.20K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hamster Wheel Breaker (BREAKER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BREAKER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BREAKER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BREAKER tokena, istražite BREAKER cijenu tokena uživo!

