Hamster Wheel Breaker Logotip

Hamster Wheel Breaker Cijena (BREAKER)

Neuvršten

1 BREAKER u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hamster Wheel Breaker (BREAKER)
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.96%

-2.87%

-2.87%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BREAKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREAKER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREAKER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.96% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

$ 64.48K
$ 64.48K$ 64.48K

--
----

$ 64.48K
$ 64.48K$ 64.48K

999.41M
999.41M 999.41M

999,410,496.5442677
999,410,496.5442677 999,410,496.5442677

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamster Wheel Breaker je $ 64.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BREAKER je 999.41M, s ukupnom količinom od 999410496.5442677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.48K.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hamster Wheel Breaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hamster Wheel Breaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hamster Wheel Breaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hamster Wheel Breaker u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.96%
30 dana$ 0+8.97%
60 dana$ 0+6.39%
90 dana$ 0--

Što je Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

Resurs Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Službena web-stranica

Hamster Wheel Breaker Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hamster Wheel Breaker (BREAKER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hamster Wheel Breaker (BREAKER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hamster Wheel Breaker.

Provjerite Hamster Wheel Breaker predviđanje cijene sada!

BREAKER u lokalnim valutama

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hamster Wheel Breaker (BREAKER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BREAKER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Koliko Hamster Wheel Breaker (BREAKER) vrijedi danas?
Cijena BREAKER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BREAKER u USD?
Trenutačna cijena BREAKER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hamster Wheel Breaker?
Tržišna kapitalizacija za BREAKER je $ 64.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BREAKER?
Količina u optjecaju za BREAKER je 999.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BREAKER?
BREAKER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BREAKER?
BREAKER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BREAKER?
24-satni obujam trgovanja za BREAKER je -- USD.
Hoće li BREAKER još narasti ove godine?
BREAKER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BREAKER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.