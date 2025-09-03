Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.96% Promjena cijene (7D) -2.87% Promjena cijene (7D) -2.87%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BREAKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREAKER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREAKER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.96% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Tržišna kapitalizacija $ 64.48K$ 64.48K $ 64.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.48K$ 64.48K $ 64.48K Količina u optjecaju 999.41M 999.41M 999.41M Ukupna količina 999,410,496.5442677 999,410,496.5442677 999,410,496.5442677

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamster Wheel Breaker je $ 64.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BREAKER je 999.41M, s ukupnom količinom od 999410496.5442677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.48K.