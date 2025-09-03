Više o HAMMER

Hammer Of Justice Logotip

Hammer Of Justice Cijena (HAMMER)

Neuvršten

1 HAMMER u USD cijena uživo:

--
----
+2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Hammer Of Justice (HAMMER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:57:42 (UTC+8)

Hammer Of Justice (HAMMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+2.55%

+4.81%

+4.81%

Hammer Of Justice (HAMMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAMMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAMMER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAMMER se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i +4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hammer Of Justice (HAMMER)

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

--
----

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

998.31M
998.31M 998.31M

998,314,842.103876
998,314,842.103876 998,314,842.103876

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hammer Of Justice je $ 25.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAMMER je 998.31M, s ukupnom količinom od 998314842.103876. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.98K.

Hammer Of Justice (HAMMER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hammer Of Justice u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hammer Of Justice u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hammer Of Justice u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hammer Of Justice u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.55%
30 dana$ 0+14.50%
60 dana$ 0+13.30%
90 dana$ 0--

Što je Hammer Of Justice (HAMMER)

Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hammer Of Justice (HAMMER)

Službena web-stranica

Hammer Of Justice Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hammer Of Justice (HAMMER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hammer Of Justice (HAMMER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hammer Of Justice.

Provjerite Hammer Of Justice predviđanje cijene sada!

HAMMER u lokalnim valutama

Hammer Of Justice (HAMMER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hammer Of Justice (HAMMER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAMMER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hammer Of Justice (HAMMER)

Koliko Hammer Of Justice (HAMMER) vrijedi danas?
Cijena HAMMER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAMMER u USD?
Trenutačna cijena HAMMER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hammer Of Justice?
Tržišna kapitalizacija za HAMMER je $ 25.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAMMER?
Količina u optjecaju za HAMMER je 998.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAMMER?
HAMMER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAMMER?
HAMMER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAMMER?
24-satni obujam trgovanja za HAMMER je -- USD.
Hoće li HAMMER još narasti ove godine?
HAMMER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAMMER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hammer Of Justice (HAMMER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

