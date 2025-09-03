Hammer Of Justice (HAMMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +2.55% Promjena cijene (7D) +4.81% Promjena cijene (7D) +4.81%

Hammer Of Justice (HAMMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAMMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAMMER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAMMER se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i +4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hammer Of Justice (HAMMER)

Tržišna kapitalizacija $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K Količina u optjecaju 998.31M 998.31M 998.31M Ukupna količina 998,314,842.103876 998,314,842.103876 998,314,842.103876

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hammer Of Justice je $ 25.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAMMER je 998.31M, s ukupnom količinom od 998314842.103876. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.98K.