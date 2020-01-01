Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Informacije For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world's largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Službena web stranica: https://securitize.io/primary-market/hl-scope

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.18M Ukupna količina: $ 7.65K Količina u optjecaju: $ 7.65K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.18M Povijesni maksimum: $ 1,202.73 Povijesni minimum: $ 1,152.33 Trenutna cijena: $ 1,200.99

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HLSCOPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HLSCOPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HLSCOPE tokena, istražite HLSCOPE cijenu tokena uživo!

