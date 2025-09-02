Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1,198.59 24-satna najviša cijena $ 1,200.65 Najviša cijena ikada $ 1,202.73 Najniža cijena $ 1,152.33 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.07%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) cijena u stvarnom vremenu je $1,199.96. Tijekom protekla 24 sata, HLSCOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 1,198.59 i najviše cijene $ 1,200.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLSCOPE je $ 1,202.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,152.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLSCOPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.18M Količina u optjecaju 7.65K Ukupna količina 7,646.811032999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLSCOPE je 7.65K, s ukupnom količinom od 7646.811032999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.