Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Cijena (HLSCOPE)
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) cijena u stvarnom vremenu je $1,199.96. Tijekom protekla 24 sata, HLSCOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 1,198.59 i najviše cijene $ 1,200.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLSCOPE je $ 1,202.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,152.33.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLSCOPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLSCOPE je 7.65K, s ukupnom količinom od 7646.811032999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund u USD iznosila je $ +0.00558516.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund u USD iznosila je $ +5.8824439120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund u USD iznosila je $ +12.6745775000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund u USD iznosila je $ +27.401715425506.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00558516
|--
|30 dana
|$ +5.8824439120
|+0.49%
|60 dana
|$ +12.6745775000
|+1.06%
|90 dana
|$ +27.401715425506
|+2.34%
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
Razumijevanje tokenomike Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HLSCOPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
