Halo Cijena danas

Trenutačna cijena Halo (HLO) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HLO u USD je -- po HLO.

Halo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48,486, s količinom u optjecaju od 208.21M HLO. Tijekom posljednja 24 sata, HLO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04466995, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HLO se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Halo (HLO)

Tržišna kapitalizacija $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Količina u optjecaju 208.21M 208.21M 208.21M Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Halo je $ 48.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLO je 208.21M, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 489.03K.