Više o HOL

HOL Informacije o cijeni

HOL Službena web stranica

HOL Tokenomija

HOL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hall of Legends Logotip

Hall of Legends Cijena (HOL)

Neuvršten

1 HOL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hall of Legends (HOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:19:04 (UTC+8)

Hall of Legends (HOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.148657
$ 0.148657$ 0.148657

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-19.07%

-19.07%

Hall of Legends (HOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOL je $ 0.148657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -19.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hall of Legends (HOL)

$ 632.89
$ 632.89$ 632.89

--
----

$ 1.86K
$ 1.86K$ 1.86K

339.51M
339.51M 339.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hall of Legends je $ 632.89, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOL je 339.51M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86K.

Hall of Legends (HOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hall of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hall of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hall of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hall of Legends u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-33.86%
60 dana$ 0-81.93%
90 dana$ 0--

Što je Hall of Legends (HOL)

Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hall of Legends (HOL)

Službena web-stranica

Hall of Legends Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hall of Legends (HOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hall of Legends (HOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hall of Legends.

Provjerite Hall of Legends predviđanje cijene sada!

HOL u lokalnim valutama

Hall of Legends (HOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hall of Legends (HOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hall of Legends (HOL)

Koliko Hall of Legends (HOL) vrijedi danas?
Cijena HOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOL u USD?
Trenutačna cijena HOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hall of Legends?
Tržišna kapitalizacija za HOL je $ 632.89 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOL?
Količina u optjecaju za HOL je 339.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOL?
HOL je postigao ATH cijenu od 0.148657 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOL?
HOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOL?
24-satni obujam trgovanja za HOL je -- USD.
Hoće li HOL još narasti ove godine?
HOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:19:04 (UTC+8)

Hall of Legends (HOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.