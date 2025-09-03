Hall of Legends (HOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.148657 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -19.07%

Hall of Legends (HOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOL je $ 0.148657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -19.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hall of Legends (HOL)

Tržišna kapitalizacija $ 632.89 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86K Količina u optjecaju 339.51M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hall of Legends je $ 632.89, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOL je 339.51M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86K.