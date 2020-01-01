Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Half Orange Drinking Lemonade (HODL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Informacije We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Službena web stranica: https://hodl-sol.com/ Kupi HODL odmah!

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Half Orange Drinking Lemonade (HODL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.74K $ 45.74K $ 45.74K Ukupna količina: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Količina u optjecaju: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.74K $ 45.74K $ 45.74K Povijesni maksimum: $ 0.01266971 $ 0.01266971 $ 0.01266971 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Half Orange Drinking Lemonade (HODL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HODL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HODL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HODL tokena, istražite HODL cijenu tokena uživo!

HODL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HODL? Naša HODL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HODL predviđanje cijene tokena odmah!

