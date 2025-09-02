Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01266971$ 0.01266971 $ 0.01266971 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) -2.39% Promjena cijene (7D) +1.62% Promjena cijene (7D) +1.62%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HODL je $ 0.01266971, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HODL se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Tržišna kapitalizacija $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,713,347.408356 999,713,347.408356 999,713,347.408356

Trenutačna tržišna kapitalizacija Half Orange Drinking Lemonade je $ 45.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODL je 999.71M, s ukupnom količinom od 999713347.408356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.72K.