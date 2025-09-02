Više o HODL

Half Orange Drinking Lemonade Logotip

Half Orange Drinking Lemonade Cijena (HODL)

Neuvršten

1 HODL u USD cijena uživo:

--
----
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Half Orange Drinking Lemonade (HODL)
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01266971
$ 0.01266971$ 0.01266971

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

-2.39%

+1.62%

+1.62%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HODL je $ 0.01266971, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HODL se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

--
----

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

999.71M
999.71M 999.71M

999,713,347.408356
999,713,347.408356 999,713,347.408356

Trenutačna tržišna kapitalizacija Half Orange Drinking Lemonade je $ 45.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HODL je 999.71M, s ukupnom količinom od 999713347.408356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.72K.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Half Orange Drinking Lemonade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Half Orange Drinking Lemonade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Half Orange Drinking Lemonade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Half Orange Drinking Lemonade u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.39%
30 dana$ 0+10.56%
60 dana$ 0-28.31%
90 dana$ 0--

Što je Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Službena web-stranica

Half Orange Drinking Lemonade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Half Orange Drinking Lemonade (HODL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Half Orange Drinking Lemonade (HODL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Half Orange Drinking Lemonade.

Provjerite Half Orange Drinking Lemonade predviđanje cijene sada!

HODL u lokalnim valutama

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Half Orange Drinking Lemonade (HODL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HODL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Koliko Half Orange Drinking Lemonade (HODL) vrijedi danas?
Cijena HODL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HODL u USD?
Trenutačna cijena HODL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Half Orange Drinking Lemonade?
Tržišna kapitalizacija za HODL je $ 45.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HODL?
Količina u optjecaju za HODL je 999.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HODL?
HODL je postigao ATH cijenu od 0.01266971 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HODL?
HODL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HODL?
24-satni obujam trgovanja za HODL je -- USD.
Hoće li HODL još narasti ove godine?
HODL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HODL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
