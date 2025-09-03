Half of Pepe (PE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00182526$ 0.00182526 $ 0.00182526 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.79% Promjena cijene (7D) +14.33% Promjena cijene (7D) +14.33%

Half of Pepe (PE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PE je $ 0.00182526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i +14.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Half of Pepe (PE)

Tržišna kapitalizacija $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,814,136.274542 999,814,136.274542 999,814,136.274542

Trenutačna tržišna kapitalizacija Half of Pepe je $ 36.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PE je 999.81M, s ukupnom količinom od 999814136.274542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.14K.