HairDAO Logotip

HairDAO Cijena (HAIR)

Neuvršten

1 HAIR u USD cijena uživo:

$63.53
$63.53
-4.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena HairDAO (HAIR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:18:39 (UTC+8)

HairDAO (HAIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 61.79
$ 61.79
24-satna najniža cijena
$ 66.64
$ 66.64
24-satna najviša cijena

$ 61.79
$ 61.79

$ 66.64
$ 66.64

$ 150.38
$ 150.38

$ 2.35
$ 2.35

-0.52%

-4.30%

-18.23%

-18.23%

HairDAO (HAIR) cijena u stvarnom vremenu je $63.53. Tijekom protekla 24 sata, HAIRtrgovalo je između najniže cijene $ 61.79 i najviše cijene $ 66.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAIR je $ 150.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAIR se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.30% u posljednjih 24 sata i -18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HairDAO (HAIR)

$ 44.16M
$ 44.16M

--
--

$ 97.45M
$ 97.45M

694.92K
694.92K

1,533,338.0
1,533,338.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HairDAO je $ 44.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAIR je 694.92K, s ukupnom količinom od 1533338.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.45M.

HairDAO (HAIR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ -2.85970761565188.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ +22.7425837540.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ +49.4693942810.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -2.85970761565188-4.30%
30 dana$ +22.7425837540+35.80%
60 dana$ +49.4693942810+77.87%
90 dana$ 0--

Što je HairDAO (HAIR)

What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/

HairDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HairDAO (HAIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HairDAO (HAIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HairDAO.

Provjerite HairDAO predviđanje cijene sada!

HAIR u lokalnim valutama

HairDAO (HAIR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HairDAO (HAIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HairDAO (HAIR)

Koliko HairDAO (HAIR) vrijedi danas?
Cijena HAIR uživo u USD je 63.53 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAIR u USD?
Trenutačna cijena HAIR u USD je $ 63.53. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HairDAO?
Tržišna kapitalizacija za HAIR je $ 44.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAIR?
Količina u optjecaju za HAIR je 694.92K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAIR?
HAIR je postigao ATH cijenu od 150.38 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAIR?
HAIR je vidio ATL cijenu od 2.35 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAIR?
24-satni obujam trgovanja za HAIR je -- USD.
Hoće li HAIR još narasti ove godine?
HAIR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAIR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:18:39 (UTC+8)

