HairDAO (HAIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 61.79 $ 61.79 $ 61.79 24-satna najniža cijena $ 66.64 $ 66.64 $ 66.64 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 61.79$ 61.79 $ 61.79 24-satna najviša cijena $ 66.64$ 66.64 $ 66.64 Najviša cijena ikada $ 150.38$ 150.38 $ 150.38 Najniža cijena $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -4.30% Promjena cijene (7D) -18.23% Promjena cijene (7D) -18.23%

HairDAO (HAIR) cijena u stvarnom vremenu je $63.53. Tijekom protekla 24 sata, HAIRtrgovalo je između najniže cijene $ 61.79 i najviše cijene $ 66.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAIR je $ 150.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAIR se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.30% u posljednjih 24 sata i -18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HairDAO (HAIR)

Tržišna kapitalizacija $ 44.16M$ 44.16M $ 44.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.45M$ 97.45M $ 97.45M Količina u optjecaju 694.92K 694.92K 694.92K Ukupna količina 1,533,338.0 1,533,338.0 1,533,338.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HairDAO je $ 44.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAIR je 694.92K, s ukupnom količinom od 1533338.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.45M.