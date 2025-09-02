HairDAO Cijena (HAIR)
HairDAO (HAIR) cijena u stvarnom vremenu je $63.53. Tijekom protekla 24 sata, HAIRtrgovalo je između najniže cijene $ 61.79 i najviše cijene $ 66.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAIR je $ 150.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.35.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAIR se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.30% u posljednjih 24 sata i -18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija HairDAO je $ 44.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAIR je 694.92K, s ukupnom količinom od 1533338.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.45M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ -2.85970761565188.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ +22.7425837540.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ +49.4693942810.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HairDAO u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -2.85970761565188
|-4.30%
|30 dana
|$ +22.7425837540
|+35.80%
|60 dana
|$ +49.4693942810
|+77.87%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
