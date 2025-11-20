haHYPE Cijena danas

Trenutačna cijena haHYPE (HAHYPE) danas je $ 39.98, s promjenom od 2.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAHYPE u USD je $ 39.98 po HAHYPE.

haHYPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,939,058, s količinom u optjecaju od 148.56K HAHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, HAHYPE trgovao je između $ 37.94 (niska) i $ 40.23 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 59.84, dok je rekordna najniža cijena bila $ 14.81.

U kratkoročnim performansama, HAHYPE se kretao +0.82% u posljednjem satu i -0.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu haHYPE (HAHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Količina u optjecaju 148.56K 148.56K 148.56K Ukupna količina 148,557.1375953665 148,557.1375953665 148,557.1375953665

