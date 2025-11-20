Haedal Staked WAL Cijena danas

Trenutačna cijena Haedal Staked WAL (HAWAL) danas je $ 0.176811, s promjenom od 3.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAWAL u USD je $ 0.176811 po HAWAL.

Haedal Staked WAL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,206, s količinom u optjecaju od 160.00K HAWAL. Tijekom posljednja 24 sata, HAWAL trgovao je između $ 0.167389 (niska) i $ 0.182348 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.455937, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.129313.

U kratkoročnim performansama, HAWAL se kretao -0.38% u posljednjem satu i -19.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Haedal Staked WAL (HAWAL)

Tržišna kapitalizacija $ 28.21K$ 28.21K $ 28.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.21K$ 28.21K $ 28.21K Količina u optjecaju 160.00K 160.00K 160.00K Ukupna količina 160,000.0 160,000.0 160,000.0

