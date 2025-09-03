HADES (HADES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) +16.22% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

HADES (HADES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HADEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HADES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HADES se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +16.22% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HADES (HADES)

Tržišna kapitalizacija $ 57.83K$ 57.83K $ 57.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.83K$ 57.83K $ 57.83K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HADES je $ 57.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HADES je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.83K.