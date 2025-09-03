Više o HADES

HADES Cijena (HADES)

Neuvršten

1 HADES u USD cijena uživo:

$0.00057863
$0.00057863$0.00057863
+16.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HADES (HADES)
HADES (HADES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

+16.22%

--

--

HADES (HADES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HADEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HADES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HADES se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +16.22% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HADES (HADES)

$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K

--
----

$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HADES je $ 57.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HADES je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.83K.

HADES (HADES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HADES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HADES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HADES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HADES u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+16.22%
30 dana$ 0--
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je HADES (HADES)

$HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn’t bark. He doesn’t beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He’s calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn’t just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming.

Resurs HADES (HADES)

Službena web-stranica

HADES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HADES (HADES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HADES (HADES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HADES.

Provjerite HADES predviđanje cijene sada!

HADES u lokalnim valutama

HADES (HADES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HADES (HADES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HADES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HADES (HADES)

Koliko HADES (HADES) vrijedi danas?
Cijena HADES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HADES u USD?
Trenutačna cijena HADES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HADES?
Tržišna kapitalizacija za HADES je $ 57.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HADES?
Količina u optjecaju za HADES je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HADES?
HADES je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HADES?
HADES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HADES?
24-satni obujam trgovanja za HADES je -- USD.
Hoće li HADES još narasti ove godine?
HADES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HADES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
