HACK ($HACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00268146$ 0.00268146 $ 0.00268146 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.89% Promjena cijene (1D) +2.61% Promjena cijene (7D) +5.32% Promjena cijene (7D) +5.32%

HACK ($HACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HACK je $ 0.00268146, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HACK se promijenio za +0.89% u posljednjih sat vremena, +2.61% u posljednjih 24 sata i +5.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HACK ($HACK)

Tržišna kapitalizacija $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Količina u optjecaju 888.88M 888.88M 888.88M Ukupna količina 888,880,000.0 888,880,000.0 888,880,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HACK je $ 5.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HACK je 888.88M, s ukupnom količinom od 888880000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.89K.