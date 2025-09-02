Hachiko Sol (HACHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00424685$ 0.00424685 $ 0.00424685 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) -1.64% Promjena cijene (7D) -1.64%

Hachiko Sol (HACHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HACHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HACHI je $ 0.00424685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HACHI se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hachiko Sol (HACHI)

Tržišna kapitalizacija $ 59.28K$ 59.28K $ 59.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.28K$ 59.28K $ 59.28K Količina u optjecaju 999.57M 999.57M 999.57M Ukupna količina 999,565,824.69959 999,565,824.69959 999,565,824.69959

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hachiko Sol je $ 59.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HACHI je 999.57M, s ukupnom količinom od 999565824.69959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.28K.