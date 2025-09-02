Više o HACHI

Hachiko Sol Logotip

Hachiko Sol Cijena (HACHI)

Neuvršten

1 HACHI u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hachiko Sol (HACHI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:58:28 (UTC+8)

Hachiko Sol (HACHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00424685
$ 0.00424685$ 0.00424685

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-0.50%

-1.64%

-1.64%

Hachiko Sol (HACHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HACHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HACHI je $ 0.00424685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HACHI se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hachiko Sol (HACHI)

$ 59.28K
$ 59.28K$ 59.28K

--
----

$ 59.28K
$ 59.28K$ 59.28K

999.57M
999.57M 999.57M

999,565,824.69959
999,565,824.69959 999,565,824.69959

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hachiko Sol je $ 59.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HACHI je 999.57M, s ukupnom količinom od 999565824.69959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.28K.

Hachiko Sol (HACHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hachiko Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hachiko Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hachiko Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hachiko Sol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.50%
30 dana$ 0+0.37%
60 dana$ 0-38.75%
90 dana$ 0--

Što je Hachiko Sol (HACHI)

Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hachiko Sol (HACHI)

Službena web-stranica

Hachiko Sol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hachiko Sol (HACHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hachiko Sol (HACHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hachiko Sol.

Provjerite Hachiko Sol predviđanje cijene sada!

HACHI u lokalnim valutama

Hachiko Sol (HACHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hachiko Sol (HACHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HACHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hachiko Sol (HACHI)

Koliko Hachiko Sol (HACHI) vrijedi danas?
Cijena HACHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HACHI u USD?
Trenutačna cijena HACHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hachiko Sol?
Tržišna kapitalizacija za HACHI je $ 59.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HACHI?
Količina u optjecaju za HACHI je 999.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HACHI?
HACHI je postigao ATH cijenu od 0.00424685 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HACHI?
HACHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HACHI?
24-satni obujam trgovanja za HACHI je -- USD.
Hoće li HACHI još narasti ove godine?
HACHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HACHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

