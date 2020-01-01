Hacash (HAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hacash (HAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hacash (HAC) Informacije Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Službena web stranica: https://hacash.org/ Bijela knjiga: https://hacash.org/whitepaper.pdf

Hacash (HAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hacash (HAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 724.69K $ 724.69K $ 724.69K Ukupna količina: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Količina u optjecaju: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 724.96K $ 724.96K $ 724.96K Povijesni maksimum: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Povijesni minimum: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Trenutna cijena: $ 0.486682 $ 0.486682 $ 0.486682 Saznajte više o cijeni Hacash (HAC)

Hacash (HAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hacash (HAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAC tokena, istražite HAC cijenu tokena uživo!

HAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAC? Naša HAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

